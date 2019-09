Pela 3ª vez, Tóquio é eleita a cidade mais segura do mundo

TÓQUIO, 2 SET (ANSA) – Uma pesquisa realizada pela revista britânica “The Economist” classificou Tóquio como a cidade mais segura do mundo pela terceira vez consecutiva desde o primeiro estudo publicado em 2015.

A lista revisada bienalmente, que anuncia o Índice de Cidades Seguras de 2019, foi divulgada na última quinta-feira (29). O estudo monitorou 60 cidades com base em avaliações de 50 indicadores distribuídos em quatro temas principais: nível de infraestrutura, segurança pessoal, crimes cibernéticos e saúde. A capital japonesa alcançou alta pontuação pela estratégia de prevenção de desastres naturais, nas baixas taxas de ataques cibernéticos e criminalidade. Apesar da liderança, Tóquio ainda sofre com corrupções e crimes organizados, segundo o relatório. No ranking, Cingapura aparece em segundo lugar, seguido de outro município japonês, Osaka. Já a quarta cidade mais segura do mundo é Amsterdã, a primeira europeia da lista. Completam o “top 10”: Sydney, Toronto, Washington, Copenhague, Seul e Melbourne, na Austrália. Londres ficou em 14ª posição, seguida por Nova York.

Pequim, por sua vez, ficou em 31º lugar, enquanto Xangai aparece em 32º na lista. As cidades italianas Milão e Roma ocupam a 29ª e 30ª posição respectivamente. Já na parte inferior do ranking está a capital nigeriana Lagos (59º) e Caracas(60º). (ANSA)