Pela 3ª vez, Brasil registra mais de mil mortes em 24h

SÃO PAULO, 22 MAI (ANSA) – O Ministério da Saúde revelou nesta sexta-feira (22) que o Brasil registrou mais 1.001 mortes pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas, totalizando 21.048 óbitos. Com o novo número, o país contabiliza mais de mil vítimas em um dia pela terceira vez na semana. De acordo com o balanço, existem 330.890 pessoas infectadas pela Covid-19, com um acréscimo de 20.803 novos contágios. Desta forma, o Brasil ultrapassa a Rússia (326.448) e se torna o segundo país com mais casos do novo coronavírus em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos (1.598.631), conforme levantamento da Universidade Johns Hopkins.

O Ministério da Saúde ainda informa que 3.552 falecimentos seguem em investigação e 174.412 casos fazem acompanhamento médico. No total, 135.430 pessoas estão curadas.

Em relação à quantidade de mortes, o Brasil ocupa o sexto lugar no ranking. Na frente estão Estados Unidos (95 mil), Reino Unido (36 mil), Itália (32 mil), Espanha e França (28 mil). (ANSA)