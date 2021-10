Pela 1ª vez, Rússia regista mais de mil mortes por Covid

MOSCOU, 16 OUT (ANSA) – Pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19, a Rússia registrou mais de mil mortos pela doença em um dia. Neste sábado (16), foram 1.002 vítimas no período de 24 horas, conforme informou o centro de crise russo.

Foram ainda 33.203 novos casos, também um recorde em toda a crise sanitária.

A nação vem tendo alta constante nos números por uma combinação de três fatores: a falta de regras sanitárias mais rígidas – hoje só é obrigatório usar máscara em ambientes fechados -, a falta de monitoramento de surtos e, a mais fundamental, a estagnação da campanha de vacinação.

Apesar de três vacinas aprovadas pelo governo, a vacinação é muito lenta na população. Conforme os dados atualizados do portal Our World in Data, que monitora a imunização em todo o mundo, a Rússia tem apenas 31,3% da sua população com o ciclo vacinal completo. Outros 3% iniciaram a proteção.

Para se ter ideia, o percentual é quase igual ao registrado na metade do mês de agosto, quando o país tinha 29,3% da população totalmente protegida. (ANSA).

