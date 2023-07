Pela 1ª vez, Bocelli fará show gratuito em santuário na França

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 13:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 14 JUL (ANSA) – O tenor italiano Andrea Bocelli realizará no próximo domingo (16) um concerto inédito e gratuito no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Lourdes, na França. Com repertório sacro, a apresentação será aberta a todas as famílias e peregrinos que visitarem o local na data e contará com a presença da soprano francesa Clara Barbier Serrano, a violinista ucraniana Anastasiya Petryshak, e a Orchestre de Pau Pays de Béarn & Choeur de l’OPPB, da cidade francesa de Pau, com regência do maestro italiano Carlo Bernini.

Intitulada “Orações para a vida”, a iniciativa é realizada pela Dançar Marketing e pelo Colégio Vértice e faz parte de um ciclo de apresentações gratuitas em Santuários Marianos ao redor do mundo.

O show de Bocelli, considerado o artista de maior sucesso na história da música clássica, será transmitido ao vivo pela TV Lourdes, através do canal do YouTube (https://www.lourdes-france.org/en/tv-lourdes/).

Antes do concerto, está prevista a “Torchlight Procession”, uma procissão de velas que existe desde 1872 e acontece todas as noites entre os meses de abril e outubro. Na ocasião, milhares de pessoas se reúnem, de velas acesas nas mãos, para caminhar e cantar da Gruta das Aparições à esplanada da Basílica do Rosário. À frente da procissão, uma estátua da Virgem é carregada pelos peregrinos.

A programação especial em Lourdes já começou nesta sexta-feira (14), feriado nacional na França em celebração à Queda da Bastilha. Nesta manhã ocorreu uma celebração nos jardins da prefeitura municipal, e à noite, haverá o desfile “En route pour la Révolution” (uma peça de teatro interativa), o Baile dos Bombeiros, e um “Drone Show” com 200 drones equipados com LEDs formando um show de luzes no Lac de Lourdes. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias