Pela 1.ª vez titular, Caio Henrique espera dar resposta à torcida do Grêmio

Caio Henrique deverá fazer sua estreia como titular da lateral-esquerda do Grêmio, neste sábado, às 11 horas, na Arena, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho, diante do Juventude. Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, o defensor afirmou que a maior preocupação da equipe é dar uma resposta ao torcedor, após a derrota para o Caxias na decisão do primeiro turno.

“A expectativa é grande de conseguir realizar um bom jogo e começar concentrados para a conquista do segundo turno, única forma que teremos para chegar à disputa do título estadual”, afirmou o lateral, de 22 anos.

Ainda na dependência da escalação oficial do técnico Renato Gaúcho, Caio Henrique planeja reeditar a dupla com Pepê, de muito sucesso na disputa do Pré-Olímpico da Colômbia com a seleção brasileira.

“Temos tudo para conseguirmos fazer um grande ano aqui no Grêmio, pois conseguimos adquirir um bom entrosamento na seleção”, disse o jogador, que vai ganhar a posição do experiente Bruno Cortez (32 anos), titular da posição nas últimas quatro temporadas.

“Trata-se de uma disputa sadia. Aprendo muito com o Cortez, com sua experiência. É importante observar suas atitudes nos jogos e nos treinos para conseguir evoluir na carreira”, afirmou Caio Henrique, elogiado por Renato Gaúcho pelo seu estilo agressivo no apoio ao ataque.

O elenco gremista participou de um treino coletivo nesta quinta-feira à tarde. A primeira parte foi fechada à imprensa, enquanto os últimos 15 minutos foram de trabalho tático em campo reduzido, com três equipes, seguido de finalizações.

O zagueiro Geromel e o meia Jean Pyerre treinaram normalmente e deverão ficar à disposição para o duelo com o Juventude. Já Davis Braz, suspenso, terá de cumprir suspensão. Everton e Matheus Henrique deverão ser poupados e o zagueiro Kannemann, em tratamento após sofrer cirurgia no pé esquerdo, continua fora do time.