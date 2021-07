‘Peixinhos dourados’ jogados em lago impressionam pelo tamanho cidade nos Estados Unidos

A princípio, jogar peixinhos dourados, criados em aquários, em um lago pode parecer uma boa ação. Entretanto, autoridades alertam que a atitude pode provocar problemas e grandes mudanças no habitat no qual os peixes são inseridos, o que pode até destruir o equilíbrio entre as espécies no local.

A pequena cidade norte-americana de Burnsville, ao sul de Minneapolis, está enfrentando um crescimento desordenado na quantidade e principalmente no tamanho dos ‘peixinhos dourado’.

“Por favor, não solte o seu peixinho dourado de estimação em lagoas e lagos!”, alertou a conta no Twitter da prefeitura na noite de domingo (11/7).

“Eles crescem maiores do que você pensa e contribuem para a má qualidade da água, limpando os sedimentos do fundo e arrancando as plantas”, alertou.

A quantidade de peixes dourados em um lago local fez com que até a cidade vizinha de Burnsville, Apple Valley, se movimentasse no sentido de conter a infestação.

“Você vê peixes dourados na petshop e eles são peixinhos”, disse Caleb Ashling, especialista em recursos naturais de Burnsville, de acordo com o site “MSN News”, referente ao tamanho dos animais.

“Quando você tira do lago um peixinho dourado do tamanho de uma bola de futebol, fica pensando como ele pode ser o mesmo tipo de animal”, acrescentou.

O mecanismo citado pelas autoridades é baseado no sentido de que uma espécie inserida em determinado ecossistema pode provocar estragos, além da preocupação com sua possível reprodução desenfreada. O peixe dourado não é o único que é visto com apreensão pelas autoridades, a carpa asiática e o mexilhão zebra já é visto como problema em diversos estados norte-americano e até na Austrália e Canadá.

