Peixes vive num mundo só dele; 30 provas de que piscianos são muito diferentes

Piscianos são seres que fazem tudo para se encaixarem na sociedade e, na maioria das vezes, não conseguem.







Tentam entender o sistema, a competitividade, o mercado de trabalho, o mundo corporativo e, voilá!, não conseguem. O símbolo já diz tudo sobre eles: são dois peixes, um nadando para a direita e outro para a esquerda.

Mas o que há de tão diferente com esse signo, afinal?

1 Piscianos são quase extraterrestres, vivem em um mundo só deles e só dividem esse mundo com alguém em quem possam confiar.

2 Mas desconfiam até de sua própria sombra e, quando confiam, entregam sua alma e, na maioria das vezes, entregam para a pessoa errada.

3 Adoram o sofrimento. Quanto mais dramática a vida, mais se identificam.

4 Piegas? Às vezes! Eu diria quase sempre!

5 Piscianos parecem não possuir ossos, caminham sem tocar os pés no chão… Parece que andam sobre a água. Normalmente têm problemas nos pés.

6 Piscianos são chorões, quer dizer, são muito chorões… Ok, são intensa e desesperadamente chorões!

7 Choram quando veem um cachorro abandonado, com o menino de rua, com a novela romântica, com o colega que olhou torto pra ele… Choram por qualquer coisa!

8 São religiosos, alguns são espiritualistas, mas muitos são mesmo religiosos e precisam de dogmas e regras para seguirem.



9 Possuem uma personalidade flexível e são muito esponjas, ou seja, costumam ser aspiradores astrais. Isso pode ser bom e ruim. Tudo vai depender do grau de evolução de cada um.

10 Piscianos meditam e são capazes de se entregar à prática durante horas, se deixarem.

11 Podem tornar-se ascetas e devotos com a maior facilidade!

12 E podem decidir morar em um mosteiro e abandonar tudo e todos com mais facilidade ainda!

13 Ele vai ser seu melhor amigo, sempre que precisar. Porque a caridade e a compaixão são suas maiores e cativantes características.

14 Piscianos sofrem muito mais que a maioria das pessoas, porque possuem uma sensibilidade meio sem forma, difusa.

15 Sabe aquela história de “beber até cair”? Pois é. O pisciano consegue e, se o sofrimento for muito grande, isso pode durar muitos dias.



16 Piscianos são camaleões, podem mudar de cor conforme o meio.

17 São atores natos, o problema está em enfrentar o palco.

18 Enfrentamentos, em geral, são muito difíceis para todas as pessoas de Peixes. Desde cedo, enfrentar os pais, a escola, o chefe… E assim vai por toda a vida.

19 Se você tiver a sorte de ele se tornar um grande amigo, você o terá para a vida toda ao seu lado, na alegria e na tristeza. Principalmente na tristeza.

20 Dramaticidade pode ser uma palavra bastante familiar para as pessoas desse signo, mesmo que esse drama seja vivido somente dentro delas.

21 As autopunições também.

22 Ah! E tem a culpa também. Piscianos são movidos a culpa! Culpam-se até por coisas que não fizeram.

23 Quer deixar um pisciano feliz? Leve-o no brechó ou no antiquário mais badalado de sua cidade. Ou em uma exposição de roupas antigas, usadas em peças de teatro. Ele é capaz de passar o dia todo nesse lugar.

24 Não exija dele adaptação em uma cidade barulhenta. Se ele morar em uma cidade grande, fará de tudo para fugir dela para sempre.

25 Sabe aquela história de um amor e uma cabana? Piscianos adoram! E mais, são capazes de passar uma vida amando e passando necessidade.

26 Amor é com eles mesmos. Daqueles incondicionais de verdade!

27 São capazes de passar anos e anos em um relacionamento bem infeliz, achando que é carma e precisam cumprir.

28 Sim, são dependentes. E muito!



29 O maior cuidado que devem ter e por todo o tempo e atenção é a tendência à depressão, à infelicidade.

30 Se você amar uma pessoa desse signo, ame-o sem medo, porque ele vai se entregar para você e sua vida, de corpo e alma.