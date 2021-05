Peixes de espécie rara são encontrados na costa de Madagascar

Peixes raros com origem pré-histórica datada de 420 milhões de anos são encontrados por pescadores em Madagascar, no Oceano Índico, que era considerado, até então, um habitat desconhecido de peixes celacantos. A espécie eram considerada extinta até 1938, segundo Daily Mail.

Os pescadores contaram que jogaram redes de pesca para capturar tubarões, mas se depararam com os “peixes fósseis”. A espécie pode pesar até 90 quilos e só foi vista algumas vezes nos últimos anos, em lugares como África do Sul, Tanzânia e Indonésia. Os peixes vivem de 100 a 500 metros abaixo da superfície, então apenas as redes mais de alta inserção conseguem capturar os celacantos.

Andrew Cooke, principal autor da pesquisa South African Journal of Science, afirmou que Madagascar é o novo “epicentro” dos celacantos. A ciência acreditava que os espécimes haviam desaparecido do país, mas a recente descoberta aponta para outra direção. “A presença de populações de celacanto do Oceano Índico Ocidental em Madagascar não é surpreendente, considerando a vasta gama de habitats que a ilha antiga oferece”.

Segundo a National Oceanic and Atmospheric Administration, a espécie pode alcançar 2 metros de comprimento e possuir escamas com manchas curiosas.

Veja também