Pegula vence Swiatek mais uma vez e está na final da WTA 1000 no Canadá

A americana Jessica Pegula venceu Iga Swiatek, número 1 do mundo, neste sábado, por 2 sets a 1, e está na grande final do WTA 1000 do Canadá, em Montreal. A finalista é a atual número 3 do ranking mundial e contou com a irregularidade da adversária para conquistar seu segundo triunfo na temporada, com parciais de 6/2, 6/7 (4-7) e 6/4.

Esta é a segunda vitória de Pegula para cima de Swiatek neste ano. Em janeiro, a americana venceu a polonesa na United Cup, mas perdeu na sequência em Dubai. O resultado deste sábado garante a vantagem no confronto pelo menos este ano – no confronto geral, a tenista europeia ainda tem vantagem: 5 vitórias, contra 3 derrotas.

Campeã recente de Roland Garros, Iga Swiatek oscilou bastante na quadra do Omnium Banque Nationale, em Montreal, e trocou algumas quebras de serviço com a adversária, mas caiu de rendimento após um game perfeito de Pergula, sem deixar a polonesa marcar nenhum ponto. A americana manteve o ritmo e fechou a primeira parcial.

A número 1 do mundo acertou seu saque no segundo set e, mesmo com um pouco de sofrimento no tiebreak, conseguiu deixar tudo igual. A expectativa era de que Swiatek iria crescer para a última parcial, mas foi Pegula quem mostrou controle emocional para garantir a vitória em cima dos erros da adversária.

“Ela realmente me levou ao limite, então eu precisava mudar alguma coisa”, disse Swiatek. “Estava funcionando, mas no terceiro set eu não sei bem o que aconteceu quando eu liderava. Tenho que assistir a partida e analisar, porque com certeza ela lutou por todos os pontos e eu também. Foi uma partida complicada.”

A adversária de Pegula sairá do confronto entre a cazaque Elena Rybakina, atual número 4, e a russa Liudmila Samsonova, 18ª do mundo.

