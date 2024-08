Pegula tenta frear embalo de Anisimova em final de americanas no WTA de Toronto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2024 - 22:58 Para compartilhar:

A final do WTA 1000 de Toronto vai contar com duas tenistas americanas na disputa pelo título. Jessica Pegula, sexta do ranking, é a terceira cabeça de chave e tem o favoritismo a seu lado diante de Amanda Anisimova (132ª). A decisão acontece nesta segunda-feira.

Aos 22 anos, Anisimova chega para o confronto embalada por dois importante resultados que a colocaram em destaque nesta competição. Nas quartas de final, desbancou Aryna Sabalenka por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2. Na semi, diante da compatriota Emma Navarro (15ª), ela voltou a surpreender: triunfo de 2 sets a 1, parciais de 6/3, 2/6 e 6/2.

Do outro lado, porém, Jessica Pegula tenta melhorar sua temporada irregular com o troféu em Montreal. Depois de superar Diana Shnaider (24ª) por 2 sets a 0 na semi com parciais de 6/4 e 6/3 ela aposta em sua experiência para confirmar seu favoritismo.

Esta vai ser a sua quarta final da categoria e primeira chance de ser campeã neste ano de 2024. No retrospecto entre as duas, a vantagem fica com Jéssica, que até aqui tem um aproveitamento de 100% contra Anisimova.

Este vai ser apenas o terceiro confronto entre as duas finalistas do WTA de Toronto. Nos dois jogos em que se enfrentaram, a tenista de 30 anos saiu vitoriosa. Terceira favorita, ela é a atual campeã do torneio WTA de 1000 Toronto.