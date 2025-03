Pegula elimina Raducanu e garante vaga na semifinal do Masters 1000 de Miami

A norte-americana Jessica Pegula garantiu vaga na semifinal do Masters 100 de Miami, nesta quinta-feira, ao derrotar a britânica Emma Raducanu, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 6/3.

Por uma vaga na final do torneio, Pegula terá pela frente a filipina Alexandra Eala, Qu eliminou a polonesa Iga Swiatek e dois sets: 6/2 e 7/5.

Em um duelo bastante equilibrado, Pegula venceu o primeiro set, graças a uma quebra de saque no sexto game, quando 4/2 na primeira parcial. A partir daí, as duas tenistas mantiveram o saque e a americana fechou em 6/4.

No segundo set, Raducanu conseguiu 3/1, ao quebrar o saque de Pegula e chegou a ter 5/2, mas permitiu a reação da rival, que empatou em 5/5. A decisão da parcial foi para o tie-break e a britânica venceu por 7/3.

O terceiro set foi dominado por Pegula, que conquistou uma vantagem logo no segundo set e manteve o domínio do jogo até marcar 6/2 sobre Raducanu.

No masculino, o búlgaro Grigor Dimitrov precisou de 2h48 para derrotar, de virada, o argentino Francisco Cerúndolo por 2 sets 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 7/6 (7/3). O 15º do mundo chegou a salvar um match-point do adversário sul-americano, 24º do mundo. Dimitrov tenta repetir a campanha de 2024, quando chegou à final.