Pego de surpresa, São Paulo não pretende liberar Morumbi para jogo do Santos na Sul-Americana Tricolor não foi consultado pela Conmebol e tem partida decisiva 24 horas depois no local

O São Paulo não pretende liberar o Morumbi para o duelo do Santos contra o Deportivo Táchira, dia 6 de julho, às 21h30, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A definição da data e do local foi anunciada pela Conmebol na noite da última segunda-feira (30).





De acordo com o apurado pelo LANCE!, o São Paulo não foi consultado pela Conmebol sobre esse questão. Além do mais, a data marcada pode atrapalhar o gramado para o jogo do Tricolor, que atua na quinta-feira, um dia depois, contra a Universidad Católica-CHI. Por isso, o São Paulo não pretende liberar.

O Santos mantém boa relação com o São Paulo e havia colocado o Morumbi como opção no seu caderno de encargos, já que o clube não pode atuar na Vila Belmiro, pois a Conmebol exige que a partir do mata-mata, a capacidade mínima seja de 20 mil pessoas.

