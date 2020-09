Pegador de pênalti, Fernando Miguel está entre os goleiros com mais defesas no Brasileiro Goleiro do Vasco foi decisivo no empate com o Red Bull Bragantino

Fernando Miguel chegou ao Vasco em 2018 para ser a sombra de Martin Silva, titular e ídolo da torcida. Ganhou a posição na reta final do Brasileiro daquele ano e desde então se manteve no posto, apesar de alguns altos e baixos. Em 2020, o goleiro vive talvez um de seus melhores momentos no clube e até na carreira. A atuação diante do Red Bull Bragantino, nesse domingo, é um bom exemplo disso.

Fernando Miguel defendeu um pênalti no 1º tempo, cobrado por Alerrandro, e ainda parou novamente o centroavante na etapa final, em um contra-ataque onde o jogador saiu cara a cara com o arqueiro. As duas defesas ajudaram o Cruzmaltino a conquistar mais um ponto no Brasileirão – terminou 1 a 1.

O camisa 1 vascaíno, que já havia defendido dois pênaltis esse ano contra o Goiás, pela Copa do Brasil, atualmente aparece entre os goleiros que mais realizaram defesas em finalizações de dentro da área no Campeonato Brasileiro. Segundo dados do Sofascore, Fernando é o 4º nesse quesito, com 21 intervenções. Confira o ranking:

GOLEIROS COM MAIS DEFESAS EM FINALIZAÇÕES DE DENTRO DA ÁREA

– Dados do Sofascore

1º – Fernando Prass – Ceará – 27

2º – Cássio – Corinthians – 24

Wilson – Coritiba – 24

4º – Fernando Miguel – Vasco – 21

Tiago Volpi – São Paulo – 21

Felipe Alves – Fortaleza – 21

E MAIS:

E MAIS:

Veja também