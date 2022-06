Pegação, namorada e ex-BBBs: saiba tudo o que rolou no ‘Arraiá de Neymar’

Na noite de domingo (26), aconteceu na mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o famoso arraiá do jogador, tradicional festa junina que o craque do PSG promove todos dos anos. A IstoÉ Gente teve acesso a algumas informações e te conta tudo o que rolou.

Como todos os anos, a festança temática teve direito a shows de diversos cantores, contou com a presença dos amigos, os famosos ‘parças’ de Neymar, familiares do atleta, a namorada dele, Bruna Biancardi, influenciadores digitais e ex-BBBs, como o Paulo André e Flay.





Segundo informações do perfil no Instagram ‘Segue a Cami’, Flay teria ficado com o jogador do Real Madrid Vinicius Jr.

Mesmo após boatos de que Neymar teria traído a namorada,Bruna Biancardi, na festa de aniversário de Vinicius Jr., que aconteceu na última quarta-feira (22) em Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro, o jogador apareceu o tempo todo coladinho com a amada no arraiá. Na ocasição, o casal ainda usou o mesmo look: uma roupa xadrez em tons de bege, com direito a chapéu.

Neymar e Biancardi começaram a se relacionar em agosto do ano passado, mas assumiram o namoro só em janeiro deste ano, com declarações de amor e momentos íntimos divulgados nas redes sociais de ambos.

Veja abaixo a foto de Neymar com a namorada: