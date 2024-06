Peeling de fenol: após morte de jovem, conselho de medicina pede regulamentação para uso de substância

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 13:53 Para compartilhar:

O Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) pediu pela regulamentação e fiscalização do procedimento estético conhecido como peeling de fenol. Isso ocorreu após o empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morrer na clínica da influenciadora Natalia Fabiana de Freitas Antonio, conhecida como Natalia Becker, localizada em Campo Belo, zona sul de São Paulo, no dia 3 de junho.

O órgão destacou que, dependendo da concentração e utilização, o fenol pode ser extremamente tóxico e fatal. Por conta disso, essa substância – e outras como preenchedores – devem ser manuseadas exclusivamente por médicos ou profissionais devidamente capacitados e regulamentados. “A prática de tais procedimentos por pessoas não médicas representa um risco inaceitável para a saúde pública”, completou, em nota.

O Cremesp destacou que, no caso do empresário, as pessoas responsáveis pelo ocorrido têm de ser responsabilizadas, “assim como seus conselhos de classe que atualmente permitem a realização de tais procedimentos sejam notificados”.

“O Cremesp está atuante e empenhado em utilizar todas as intervenções jurídicas possíveis para impedir que instituições de classe que não representam a cosmiatria médica continuem a realizar procedimentos de risco para a população”, afirmou.

Relembre o caso

O empresário Henrique Chagas saiu do interior de São Paulo para a capital paulista no intuito de realizar o procedimento na clínica de Natalia Becker.

No cliente, Natalia realizou o procedimento conhecido como peeling de fenol, que consiste na aplicação de um composto orgânico mais ácido do que o álcool e provoca uma reação inflamatória na pele da pessoa, que causa uma descamação no intuito de reduzir manchas e texturas.

Antes disso, o paciente foi submetido a uma limpeza de pele, uma aplicação de anestésico tópico e em seguida uma raspagem para receber o fenol. Assim que Henrique saiu da sala onde realizou o procedimento, começou a passar mal e pediu socorro. A influenciadora e suas funcionárias acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou a morte no local.

O marido da influenciadora, Jorge Macedo da Cunha, que é coproprietário da clínica, disse em depoimento que peeling de fenol é um procedimento superficial e, por isso, não é exigido nenhum tipo de exame anterior.

Na quarta-feira, 5, Natalia Becker prestou depoimento sobre o caso no 27° DP (Distrito Policial) e foi indiciada por homicídio com dolo eventual (quando a pessoa assume o risco de matar, mesmo sem ter a intenção).

A Vigilância Sanitária Municipal de São Paulo interditou e multou, na terça-feira, 4, a clínica da influenciadora por exercer tratamentos em desacordo com a legislação vigente, visto que o local possuía autorização para fazer somente procedimentos estéticos.