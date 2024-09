Pedro sofre ruptura de ligamento do joelho em treino da seleção brasileira

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/09/2024 - 20:36 Para compartilhar:

O atacante Pedro, do Flamengo, sofreu nesta quarta-feira (4) uma grave lesão no joelho esquerdo durante um treino da seleção brasileira, antes do jogo das eliminatórias contra o Equador.

“Após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmado a ruptura do ligamento cruzado anterior”, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) num comunicado.

A entidade manifestou sua solidariedade ao centroavante de 27 anos, que foi liberado da concentração em Curitiba onde a Seleção se prepara para enfrentar o Equador, na sexta-feira, e o Paraguai, na terça-feira, em Assunção.

“O departamento médico da seleção brasileira entrou em contato com o Flamengo para informar sobre a lesão”, que normalmente requer uma recuperação de mais de seis meses, acrescentou a CBF.

Pedro, que disputou a Copa do Mundo do Catar-2022, sofreu a mesma lesão, mas no joelho direito, em 2018, quando defendia o Fluminense.

O atacante era uma das esperanças de Dorival Júnior para tentar acertar o rumo nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026.

O Brasil está há quatro partidas consecutivas nas eliminatórias sem vencer, incluindo três derrotas seguidas, e ocupa a indesejável sexta posição, a última que garante a classificação direta para a Copa do Mundo.

Sem o camisa 9 do Flamengo, autor de 30 gols em 43 jogos nesta temporada, a Seleção só tem Endrick como centroavante, embora a joia do Real Madrid também possa jogar pelas pontas.

A CBF ainda não informou se irá convocar outro jogador.

A lesão é um duro golpe para o Flamengo no momento em que luta pela liderança do Brasileirão e disputa as quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

Além disso, é a terceira baixa que Dorival Júnior sofre para a sétima e oitava rodada das Eliminatórias, depois dos desfalques por motivos médicos do lateral Yan Couto (Borussia Dortmund) e do lateral Savinho (Manchester City).

