Pedro Scooby volta a falar sobre carona polêmica: ‘Devo desculpas à minha mulher’

Pedro Scooby voltou a se pronunciar nesta sexta-feira, 14, acerca dos boatos de que ele teria traído Cintia Dicker.

Tudo começou quando Scooby foi flagrado deixando a festa de Vini Jr. na manhã de quarta-feira, 12, ao lado de uma morena;

na manhã de quarta-feira, 12, ao lado de uma morena; O surfista comentou a polêmica, por dois dias seguidos, em seu Instagram. Ele negou que tenha traído a esposa;

De acordo com Scooby, a moça, Larissa Dalpasquale , seria uma amiga a quem ele deu uma carona;

, seria uma amiga a quem ele deu uma carona; “Essa amiga nossa pegou uma carona com a gente […] Não é foto minha beijando ninguém ou de mão dada com ninguém. É andando do lado da pessoa na rua”, declarou o ex-BBB;

“A internet tem o poder de transformar uma coisa que não existiu em novela mexicana de vários capítulos”, continuou ele, no dia seguinte;

Apesar das justificativas, a situação não agradou sua cunhada, Leticia Paz, que detonou-o nos comentários do post de um Instagram de fofocas;

Analise Dicker, mãe de Cíntia, também se manifestou nos stories do Instagram e deixou de seguir o genro;

A situação fez com que Scooby se justificasse, mais uma vez, nos stories de seu Instagram.

“Isso está deixando de ser uma novela mexicana e está virando um circo. Se eu não falo nada, eu estou consentindo. Se eu falo alguma coisa, eu estou tentando me justificar. Ou seja: as pessoas nunca estão satisfeitas com nada, porque aqui na internet todo mundo é perfeito”, começou o ex-BBB.

“Se eu voltei tarde de uma festa que eu fui com o consentimento da minha mulher, se eu dei carona para alguém, eu devo desculpas à minha mulher. E foi o que eu fiz. Eu pedi desculpas para ela e a gente está bem”, garantiu ele.

“A vida é assim: a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai se adaptando e entendendo o que é melhor para a nossa relação […] E o que acontece diz respeito à gente”, concluiu, criticando a repercussão do caso nas redes sociais.

