Pedro Scooby vai embora do Rio e Luana Piovani comenta foto do ex-marido

Pedro Scooby não está mais em solo carioca. O surfista se despediu do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, depois de passar uma temporada por aqui e participar do Rock in Rio. “Até logo RJ”, postou Scooby nas redes sociais. Mas o que mais chamou à atenção da coluna foi o comentário de Luana Piovani na imagem do ex-marido. A atriz postou: “Deus te leve e Deus de traga. Ah! Aproveita e compra outros óculos bifão”. Confira nas imagens:

Galeria de Fotos



Pedro Scooby



Reprodução da internet





Pedro Scooby



Reprodução da internet





Pedro Scooby.



Divulgação





Pedro Scooby



Divulgação/GQ





Pedro Scooby



Divulgação/GQ





Pedro Scooby



Divulgação/GQ





Pedro Scooby



Divulgação/GQ





Pedro Scooby



Divulgação/GQ





Pedro Scooby



Divulgação/GQ





Pedro Scooby



Divulgação/GQ





Pedro Scooby



Divulgação/GQ





Pedro Scooby



Franco Amendola





Pedro Scooby . Reprodução do Instagram



Reprodução do Instagram





Pedro Scooby . Reprodução do Instagram



Reprodução do Instagram





Pedro Scooby . Reprodução do Instagram



Reprodução do Instagram