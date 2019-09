Pedro Scooby sobre revista: ‘O fato da capa trazer o nome da minha ex-namorada não me afeta em nada’

Nesta segunda-feira, chegou às bancas a nova edição da revista ‘GQ Brasil’. Na capa, está o surfista Pedro Scooby, que deu uma entrevista para a publicação. A chamada diz: “Como lidar com as maiores ondas do mundo e com o furacão Anitta”.

O problema é que Anitta e o surfista não estão mais juntos. A separação veio a público na última sexta-feira por esta coluna e, é claro que não houve tempo hábil para trocar a capa da revista. Scooby resolveu falar sobre isso: “O fato da capa trazer o nome da minha ex-namorada não me afeta em nada”. Esta é a primeira vez que Scooby trata Anitta publicamente como ex.

Na noite de quinta-feira, ao ser questionado por esta colunista sobre o fim do namoro, Scooby disse que tudo não passava de “especulação”.