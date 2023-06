Pedro Scooby revela que já tinha paixão platônica por Cintia Dicker quando ainda era casado com Piovani

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 3:20 Compartilhe

Lei da atração? Na última segunda-feira (26), Pedro Scooby revelou que já admirava Cintia Dicker mesmo antes de conhecê-la. Em entrevista ao podcast “Inteligência Ltda.”, o surfista contou a história inusitada de como conheceu a atual esposa.

“Mais ou menos 12 anos atrás, eu estava em Nova York, cheguei na Times Square e tinha um banner de uma propaganda de lingerie do tamanho de um prédio. Eu olhei e comentei com a mulher que eu estava na época [Luana Piovani], mas aquele comentário sem maldade. ‘Cara, que mulher bonita. É uma das mulheres mais bonitas que eu já vi'”, começou ele.

“Aí ela falou: ‘É uma modelo brasileira.’ Cara, isso ficou no meu inconsciente […] Ficou aquela coisa platônica. Aí um dia eu encontrei com ela, na rua, no Rio. E eu reconheci do pôster”, continuou, contando que chegou a encontrar Dicker mais duas vezes depois disso.

“Encontrei com ela mais uma vez na Bahia, e eu conheci até o namorado dela. Aí ela falou que eu cumprimentei a mesa toda, só não cumprimentei ela. Eu não sei se na hora eu fiquei nervoso, tipo, ‘caraca, a mulher que eu achava a mais bonita do mundo’, e aí que eu dei uma travada. Um pouco antes de a gente se conhecer, eu estava em Nova York, a gente se cruzou em um lugar, deu uma olhada, se cumprimentou. E eu sempre tive essa coisa de achar ela a mulher mais bonita do mundo.”

Na sequência, o ex-BBB ainda disse que nunca pensou que ela seria sua esposa, e reiterou que admirava-a platonicamente. Eles estão juntos desde 2019 e têm uma filha, Aurora, que nasceu em dezembro de 2022. Além dela, Scooby ainda é pai de Dom (11), Bem e Liz (8), frutos de seu relacionamento com Luana Piovani.

Assista a entrevista completa aqui.

