Pedro Scooby relata dificuldades em meio às enchentes no RS

Pedro Scooby, de 35 anos, está no Rio Grande do Sul auxiliando nos resgates das vítimas das fortes chuvas, e também de enchentes que atingem o estado há mais de uma semana. Na madrugada desta sexta-feira, 10, o surfista falou um pouco nas redes sociais sobre o que tem vivido na região. Além disso, aproveitou para agradecer a alguns conhecidos que enviaram doações, e também à esposa, Cintia Dicker.

“Minha digníssima esposa, nem sabia que ela estava fazendo, porque estou alienado do planeta, dormi menos de 10 horas nos últimos cinco dias, estou passando o dia inteiro na água. Em menos de 48 horas, ela juntou dois caminhões de mantimentos aqui para o Sul, que é a terra dela, mas, mesmo eu estando aqui, ela não parou nenhum segundo e ainda está cuidando do Dom e da Aurora. Não tenho palavras para te agradecer, você é demais, te amo”, começou o surfista.

Na sequência, falou das dificuldades que ele e a equipe, formada por outros amigos que também são surfistas, estão vivendo em meio a tragédia no RS. Scooby contou também como estão resgatando as vítimas de moto aquática, revelou que o grupo fica em contato direto com a água suja das enchentes. Pedro aproveitou o espaço para agradecer ao médico Gustavo Nogueira, que os encontrou em Curitiba, e doou remédios contra leptospirose para os voluntários.

“Ele encontrou com a gente, mandou uns sacos de remédio, deu os remédios para a gente contra leptospirose. A água que a gente entra tem bicho morto, já passou gente morta, milhões de bactérias. Meu pé está cheio de perebas por sinal”, relatou Scooby.

“Tenho falado muito para as pessoas, mande mantimentos para cá, agora é a fase que as pessoas estão necessitadas de mantimentos”, concluiu Scooby, pedindo por mais doações.