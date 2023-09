Pedro Scooby rebate críticas sobre paternidade e diz ser o ‘melhor do mundo’ para seus filhos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2023 - 9:52 Compartilhe

Pai de quatro crianças, três com Luana Piovana e uma com sua atual mulher, Cintia Dicker, Pedro Scooby usou o Instagram na madrugada desta sexta-feira, 1º, para rebater críticas sobre sua paternidade. Vale ressaltar que, neste ano, o surfista esteve envolvido em polêmicas com a ex-esposa pela guarda dos filhos e pensão.

+ Luana Piovani revela que se acertou com Pedro Scooby sobre filhos

“Acabei de colocar as crianças no carro pra ir pro aeroporto. O mundo acabou na hora que vi as crianças chorando. O Bem já estava dando sinal desde cedo, grudado no meu pé, chorando, dizendo: ‘pai, vou sentir muita saudade’. Depois de dois meses intensos, todos os dias juntos. Mas eles vão encontrar a mãe, que está em Noronha, feliz da vida, mas despedida sempre ruim”, iniciou o desabafo.

Scooby se divide entre o Rio de Janeiro, onde mora com Cíntia e sua filha caçula, e Portugal, onde os filhos vivem com Luana.

“Acabo não falando aqui, mas nunca ninguém que fale de mim, como pai, vai me afetar. Porque isso fala mais sobre as pessoas que estão falando de mim do que sobre mim. O que vale mesmo é quando olho para os meus filhos e eles estão olhando pra mim com maior olhar de amor do mundo, de admiração, de afeto. Que vêm pra mim e diz: ‘pai, você é o melhor pai do mundo'”, completou o surfista.

Por fim, Scooby relatou: “Hoje a Liz falou: ‘pai, numa próxima vida, quero voltar sendo sua filha de novo’. E Dom e Bem disseram: ‘eu também, eu também, você é o melhor pai do mundo’. E o resto é resto”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias