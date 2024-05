Pedro Scooby rebate críticas por resgate voluntário no RS: ‘Tava numa água nojenta, com gente morta’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 7:51 Para compartilhar:

Pedro Scooby, em parceria com o também surfista Lucas Chumbo, recrutou atletas de ondas gigantes para se juntar a ele no resgate voluntário das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Contudo, a ação, que durou quase uma semana, dividiu opiniões. Alguns internautas passaram a apontar a atitude como forma de “se aparecer” e, ainda, o acusaram de estar sendo patrocinado.

Em casa, Scooby usou o Instagram no domingo, 12, para rebater as críticas. “A gente recrutou nossa equipe, botou nosso jet ski, nosso equipamento, que é caro pra caramba, pra jogo. A gente botou tudo do nosso bolso. Gastou dinheiro do nosso bolso pra ir pra lá. A gente chegou lá, recrutou um monte de gente. Ajudamos a atrair pessoas do Brasil todo pra lá, e a gente fez isso do nosso coração”, começou o surfista.

“A gente tava numa água nojenta, com gente morta, com cachorro morto. A gente tava lá pra salvar vidas, e a gente fez isso. E só pra finalizar, graças a Deus eu tenho meus patrocinadores, porque graças a eles eu tenho dinheiro. Eu pude botar meu equipamento em risco e se precisasse comprar outro. Eu pude ajudar várias pessoas lá, pude ajudar no hospital de campanha que estão fazendo, veterinário para os animais que estão sendo resgatados. Pude ajudar eles e várias outras entidades“, listou o ex-BBB.

O atleta disse que também está colaborando com as doações. “Hoje, por exemplo, enquanto eu estava vindo para o Rio de Janeiro, uma carreta de água com 35 mil latas está chegando lá hoje, da marca que eu sou sócio. Eu tenho muito orgulho que a gente tenha o projeto, que é levar água potável para os lugares que estão sem acesso, como as estações de tratamento que a gente fez no interior do Ceará”, contou.

“Eu não quero nada pra mim. O que eu quero através do meu trabalho, que é pegar onda gigante, o que eu puder dividir com os outros, eu quero, porque essa é minha essência… Tamo junto”, finalizou Pedro Scooby.