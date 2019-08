Pedro Scooby posta TBT de acidente e Anitta se declara

Quinta-feira é dia de TBT. E Pedro Scooby resolveu relembrar o ano de 2017, quando sofreu um grave acidente surfando no mar de Nazaré, em Portugal. O surfista colocou o vídeo do acidente em seu Instagram e depois a foto de sua cabeça cheia de pontos. Anitta logo se mostrou preocupada: “Quando for pra um negócio desses nem me conta”, escreveu.

Dani Suzuki parece ter achado que o vídeo era recente e comentou: “Meu Deus, Scooby! Deus do céu! Que bom que você está bem! Que você se recupere logo”. Anitta então responde ao comentário da atriz: “Menina, eu já tinha cancelado o show que tô pra fazer agora por motivos de parada cardíaca se isso fosse agora”. A coluna achou bonitinha a declaração de amor de Anitta para o namorado. Afinal de contas, amar não é só dizer ‘eu te amo’, não acham? Ai, ai…