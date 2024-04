Pedro Scooby lamenta morte do pai e desabafa sobre relação distante: ‘Agora é tarde demais!’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/04/2024 - 16:29 Para compartilhar:

Pedro Scooby, 35 anos, usou as redes sociais, neste domingo, 7, para lamentar a morte do seu pai. Em uma publicação no Instagram, o surfista desabafou sobre a relação distante que os dois mantiveram, já que o pai foi preso quando ele era adolescente.

“Tinha tanta coisa que eu queria te falar, mas agora é tarde demais! Independente das suas escolhas, que acabaram nos afastando, você era meu pai e me resta acreditar que você esteja em paz em um lugar tranquilo”, disse ele na legenda da publicação em que resgata cliques antigos ao lado do patriarca, incluindo alguns de quando o surfista era criança.

Ainda na postagem, Scooby confessou que sente muito por não ter atendido a última ligação que o pai lhe fez.

“Agora eu vou conviver com aquela ligação sua que eu não atendi na semana passada. Quem sabe a gente não se encontra por aí e bota o papo em dia! Descanse em paz, pai! Te amo”, finalizou ele.

Durante seu confinamento no “BBB22” (TV Globo), Scooby revelou que seu pai esteve preso durante um período de sua adolescência. Por conta disso, ele foi criado pela mãe e desde pequeno teve que ajudar a sustentar a família.

