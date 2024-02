Pedro Scooby fica irritado com comentários após Piovani contar que primogênito vai morar com ele

“Nesse ano todo que passou, eu fui entendendo que não adianta a gente insistir no erro. Não adianta eu idealizar um filho. Ele está com 12 anos, e quer muito viver uma experiência, que o pai dele quer muito que ele viva. Cabe a mim, dar a chance pra eles viverem essa experiência”, comentou.

“Esse ano eu tive pra digerir e processar essa informação, de que ele está indo pra casa do pai dele, que lá tem teto, comida, escola, irmão, amor. Então, eu não estou fazendo nada de errado. Talvez a felicidade dele, esteja na casa do pai. Seja morar no Rio de Janeiro, seja ter uma vida dentro da bolha”, continuou.

Eu idealizei uma coisa, mas pode ser que a vida e as escolhas dos meus filhos não sejam as que eu idealizei. Então, eu vou abrir pra ele viver as escolhas dele. Pode ser que a felicidade dele seja realmente essa. Prefere o Rio, a Europa, e está tudo bem. É com o pai, vai voltar se quiser, quando quiser, e está tudo ótimo”, finalizou.

“Parem de julgar a vida dos outros”