Pedro Scooby em entrevista para podcast ri ao expor que Luana Piovani destruiu suas pranchas de surfe

Pedro Scooby arrancou risadas dos apresentadores do podcast ‘’Podpah’’ ao expor uma situação antiga com sua ex-esposa, Luana Piovani.

O surfista, relembrou um dia que ao chegar em casa se deparou com Luana arremessando suas pranchas em meio ao uma praça.

‘’É uma parada que eu não fico triste, dificilmente você vai me ver triste. Um dia, minha ex-mulher jogando minhas pranchas no meio da praça, e eu rindo: ‘Caraca, minhas pranchas. Vamos comigo buscar’. Eu tenho muita prancha’’, comenta o surfista rindo ao lembrar do momento.

O surfista também relembrou de um momento que teve que abandonar sua lua de mel com a atriz para participar de um evento de ondas gigantes.

Pedro comenta: ‘’Eu tava na lua de mel no Taiti com a mãe dos meus filhos. Entrei rapidinho na lan house e tira um email: ‘’Urgente’’ e precisei ir para o evento (…) Ela foi muito parceira na minha vida. Na ocasião, faltavam uns dias ainda de lua de mel e ela falou: ‘’Vai lá, eu te espero, só volta’’. Relembrou o surfista.

Saiba mais