Pedro Scooby e Paulo André curtem show em SP com Yasmin Brunet e L7nnon

Na última terça-feira (17), Paulo André e Pedro Scooby curtiram um show em São Paulo. Os atletas, que se tornaram amigos inseparáveis desde o término do Big Brother Brasil 2022, estiveram no camarim do evento na companhia do rapper L7nnon, da influenciadora Yasmin Brunet e da modelo Cíntia Dicker, esposa do surfista. As informações são do UOL.

O encontro dos ex-brothers com os amigos foi registrado pela cantora Tília Fialho, que estava se apresentando no local. “Que camarim é esse”, enalteceu, via story do Instagram. A jovem é filha de Dennis DJ e Kamila Fialho, ex-empresária de Anitta.





Além do encontro com os amigos no evento, Scooby e PA ainda posaram para fotos com os cantores Xamã e Dfideliz.