Pedro Scooby e Paulo André curtem fim de semana em barco: “Amo demais”

Pedro Scooby e Paulo André curtiram o final de semana juntos em um passeio de barco com amigos e Cintia Dicker, esposa do surfista. Em uma sequência de fotos e vídeo divulgados nas redes sociais, Scooby mostrou detalhes do passeio com direito a coreografias do TikTok.





“Amo demais maninho”, escreveu o surfista em uma foto postada ao lado de Paulo André. Os dois atletas se aproximaram durante o BBB22, da TV Globo. Outra foto postada por Scooby mostra ele, Paulo André e Lennon Frassetti, mais conhecido como L7nnon.