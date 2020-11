Pedro Scooby e Cintia Dicker se casam em Portugal

Nesta segunda-feira (09) Pedro Scooby e Cintia Dicker se casaram em uma cerimônia íntima em Portugal. O casal, que assumiu o relacionamento em 2019 e já tem união estável no Brasil, quis celebrar junto de poucos amigos e familiares o momento.

Eles iriam se casar esse ano, mas cancelaram a festa por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. “Só vamos fazer quando estiver tudo liberado para as nossas famílias estarem presentes”, disse Pedro em entrevista à Quem. “Eu quero fazer festa. Até porque minha mãe me mata se não tiver [risos]. Mas não penso em casar na igreja. A gente nunca entrou em detalhes do que queremos fazer. Mas é juntar a família, com as pessoas mais próximas e comemorar o amor”, finalizou Cintia.

