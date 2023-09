Pedro Scooby diz ter feito trégua em briga pública contra ex, Luana Piovani: ‘Está tudo certo’

O surfista Pedro Scooby e a atriz Luana Piovani vem travando uma disputa pública por conta do pagamento de pensão e da guarda dos filhos do ex-casal. Agora, ex-BBB diz que os dois deram uma trégua nas discussões nas redes sociais.

Scooby revelou ter feito as pazes com a ex-esposa e confessou que precisou ceder em alguns pontos, assim como Luana.

“A gente já teve alguns desentendimentos durante a nossa vida, mas vai acontecendo, a gente vai ajeitando”, começou ele em entrevista para o programa Fofocalizando (SBT), desta segunda-feira (04).

“O grande lance é evoluir. Se parar de evoluir, morreu. A gente vai ajeitando até ficar bom. O mais importante são as crianças, a gente está entendendo isso cada vez mais, a gente cede um pouquinho e está tudo certo”, completou ele

Luana Piovani já havia se manifestado sobre o fim na briga judicial contra o ex-marido.

“Vou até dizer que passamos por um momento difícil, para ele também foi pesado. Teve um sacrifício muito grande para que chegássemos num consenso bom, e isso aconteceu. Chegamos num contrato incrível de parentalidade, organizamos superbem a pensão para os gastos das crianças”, garantiu ela.

