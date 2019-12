Pedro Scooby desabafa contra Luana Piovani: “Fiquei calado durante muito tempo”

Pedro Scooby criticou nas redes sociais a ex-mulher Luana Piovani.”Eu fiquei calado durante muito tempo, mas eu resolvi dar uma desabafadinha agora no final do ano para entrar 2020 leve”, disse. As informações são do UOL.

O surfista comentou que Luana sempre o perturba quando ele arruma uma nova namorada. “Você tem um namorado maravilhoso. Podia ficar com ele e parar de me encher o saco”, afirmou.

Pedro ainda reclamou das críticas que a atriz faz a ele como pai. “Eu rodei o mundo inteiro para ver meus filhos. Eu fiz de tudo para estar do lado deles. Eu não conheço, no mundo, nenhum pai que fica mais com os filhos do que eu, morando em outro país”, disse.