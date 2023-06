Pedro Scooby defende Neymar após polêmica de traição: ‘Cara que representa a gente’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 11:44 Compartilhe

Amigo de longa data de Neymar, o surfista Pedro Scooby defendeu o jogador sobre os ataques recebidos após a recente polêmica – confirmada por ele em carta aberta – por trair Bruna Biancardi, que espera a primeira filha do casal. Em participação no podcast “Inteligência Ltda.”, o ex-BBB não hesitou elogios ao craque, destacando que o Brasil deveria valorizá-lo.

“Independentemente do que ele tem, o cara é um exemplo de humildade. Se você conviver com ele, você fica até assim: ‘Cara, eu acho que ele não tem noção do que ele é’”, declarou Scooby.

Segundo ele, as pessoas criam expectativas irreais sobre as personalidades públicas. “Endeusam atleta como se não pudesse errar. Atleta não pode beber, não pode fumar, não pode transar, ir para noitada…”, listou o surfista.

“Às vezes, eu vejo que, num geral, as pessoas valorizam mais ele fora [do Brasil] do que aqui, que é nosso país. O cara que representa a gente. As pessoas têm o maior prazer em julgar o cara, falar coisa do cara. Às vezes, inventa mentira, aí quando ele prova que aquilo era uma mentira, sai lá no rodapé”, criticou.

Neymar assume erro e pede desculpa publicamente

Neymar usou o Instagram na última quarta-feira (21), para se desculpar publicamente com Bruna Biancardi, sua namorada. Após o vazamento da traição do atleta, ele assumiu ter errado e lamentou a exposição da influenciadora digital, que está grávida da primeira filha do casal.

“Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida”, iniciou a carta aberta, que ultrapassou 1.8 milhão de curtidas em poucos minutos.

“Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos”, completou o atleta.

Segundo ele, a situação atingiu uma das pessoas mais especiais de sua vida. “A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade”, pontuou.

Neymar expôs, ainda, que já havia pedido perdão pelos seus erros e pela exposição desnecessária, mas continuou se sentiu obrigação de ir publicamente reafirmar isso. “Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público”, declarou.

Por fim, o jogador declarou amor pela namorada: “Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS. Te amo”.

