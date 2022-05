Pedro Scooby curte dia de surfe com Letícia Bufoni e Paulo André: ‘Tô voltando’

Após o fim do “BBB22“, Pedro Scooby finalmente voltou a encarar as ondas com sua prancha, dessa vez ao lado da skatista Letícia Bufoni e do atleta Paulo André, melhor amigo do surfista no confinamento do reality.

Os três atletas compartilharam em suas redes sociais momentos de descontração enquanto Scooby e PA surfavam. Letícia comenta em um story seu que estava “apenas passeando”.





Em uma série de vídeos em seus stories, Scooby mostra um grande grupo de amigos em uma piscina com ondas artificiais, e diz que “está voltando” ao surfe.

“Esse time aqui, pai. Esquece! Só surfista brabo, cara. Depois de quatro meses sem surfar, tô voltando”, disse Scooby.