Pedro Scooby afirma que médico recomendou aborto de sua filha; entenda

Da Redação 27/06/2023 - 8:39

O surfista Pedro Scooby, de 34 anos, revelou, durante participação no podcast ‘Inteligência Ltda’, que um médico português recomendou que ele e a esposa, a modelo Cintia Dicker, abortassem a filha do casal, Aurora, que nasceu em dezembro de 2022.

Segundo Scooby, a recomendação do médico aconteceu devido a uma má-formação congênita da bebê. O surfista, que morava em Portugal, deixou o país após a indicação do médico e voltou para o Brasil.

“A gota d’água foi quando a minha filha, que nasceu agora em dezembro, a gente estava planejando de ela nascer lá, e aí ela nasceu com uma má-formação, e em um dos médicos que a gente foi lá, o médico meio que indicou que ela, a minha esposa, tirasse a minha filha”, contou o surfista.

“Lá tem uma indicação assim, quando nasce com alguma má-formação, alguma doença, não estou falando a coisa mais certa do mundo, mas foi o que me disseram para aliviar a culpa, que geralmente na Europa eles indicam tirar o bebê quando nasce com alguma má-formação, doença”, acrescentou.

Scooby também revelou que ele e a esposa procuraram alguns médicos brasileiros e foram aconselhados por Paulo André, de quem Pedro se tornou amigo durante participação no Big Brother Brasil de 2022.

“E aí a médica da minha mulher aqui no Brasil falou ‘esquece isso’… Por sorte o filho do PA teve [a mesma doença], foi meu parceiro lá de BBB, ele falou: ‘não, cara, meu filho vive super normal, ele operou, deu tudo certo’. A gente viu os maiores especialistas [do assunto] no Brasil, de última hora fechamos tudo, me mudei, dei quase minha casa toda, todos os amigos que precisavam de coisa lá em Portugal, fizemos umas sete malas e voltamos para o Brasil”, finalizou.

