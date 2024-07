Pedro Sampaio tem show cancelado após sufoco em avião: ‘Tentou pousar duas vezes’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2024 - 13:04 Para compartilhar:

O DJ Pedro Sampaio passou por um susto na madrugada desta sexta-feira, 12. A caminho de Reriutaba (CE), a 277 km de Fortaleza, o avião do artista tentou pousar duas vezes, mas arremeteu — retomou voo após ter tocado a pista — duas vezes antes de se dirigir a Teresina (PI).

“Desviamos a rota e pousamos em Teresina, Piauí. Estamos abastecendo e tentando achar uma solução segura para chegar no show”, escreveu o DJ, em sua rede social. Na sequência, Pedro compartilhou um vídeo do piloto explicando que não poderia pousar por questões de segurança.

A tripulação, então, se dirigiu a Sobral (CE), a uma hora de carro de Reriutaba. Mesmo assim, o artista foi impedido de se apresentar durante a madrugada, já que chegaria ao local do evento somente pela manhã. O artista informou, no Instagram, que se colocou à disposição para realizar o show na noite desta sexta-feira, e disse aguardar resposta da produção do evento.