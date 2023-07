Pedro Sampaio surge careca em clipe de ‘Joia Rara’ e deixa reflexões sobre a sociedade; confira

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 19/07/2023 - 12:55 Compartilhe

O DJ, produtor musical e cantor Pedro Sampaio está com novidade no repertório. Após cinco meses sem lançamentos, o artista se juntou a MC Tato em “Joia Rara“, que chegou às plataformas de áudio no dia 13 de julho. Nesta quarta-feira, 19, o videoclipe da canção foi liberado no YouTube e registrou mais de 400 mil visualizações em menos de uma hora.

Responsável por diversos hits de sucesso, como “Sentadão“, “Dançarina” e “Galopa“, o carioca aposta nos diferenciais de “Joia Rara”. “Tem uma identidade de Pedro Sampaio, que é a energia, que é a grandiosidade, que é o refrão para a galera cantar. Ao mesmo tempo tem flows de funk atual, tem batidas bastante atuais. Eu acho que a criatividade, a forma como você faz a música hoje em dia, conta muito para o sucesso dela. Então, eu sempre venho com propostas diferentes misturando o funk dentro do próprio funk“, destaca Pedro.

O novo clipe, dirigido por Vinícius de Andrade, que já assinou trabalhos de Anitta, Pabllo Vittar, Marina Sena e Luísa Sonza, simula a produção de diamantes a partir da alta concentração de carbono no cabelo humano, aquecido até atingir a forma sólida. Por isso, os cantores e os bailarinos surgem carecas nas cenas finais.

Além de proporcionar a surpresa ao público, a ideia de raspar o cabelo foi pensada por Pedro Sampaio como uma crítica social. “Quando descobrimos que dava pra fazer joia com cabelo, piramos muito nisso. Falamos ‘vamos fazer em cima dessa ideia’. […] No clipe a gente mostra as pessoas com vários tipos de cabelo, e no final todo mundo raspa para conseguir sua joia. E aí existe uma interpretação um pouco mais filosófica dentro disso que eu pensei, que é: até onde você vai para conseguir algum bem material”, reflete o DJ.

“De certa forma, o cabelo traz personalidade. Então, temos vários tipos de cabelo. Até que ponto você está disposto a tirar a sua personalidade, se vender para conseguir um bem material? Essas coisas todas ficaram na minha cabeça. Acho que vai muito além do raspar o cabelo e conseguir uma joia”, completa o artista.

