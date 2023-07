Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2023 - 2:15 Compartilhe

Pedro Sampaio sofreu um atentado na madrugada deste sábado, 29. No Instagram, o DJ mostrou uma foto do veículo blindado em que estava, que foi arranhado na lateral esquerda e atingido por um tiro na janela do motorista.

“Livramento”, escreveu, na foto publicada nos stories da rede social.

Procurada pela ISTOÉ Gente, a assessoria do DJ ainda não se pronunciou.

