Pedro Sampaio revela ter feito tatuagem após saber que Bob Esponja é personagem LGBT

O DJ Pedro Sampaio apresentou aos fãs uma tatuagem que fez do Bob Esponja e revelou que a decisão em ter o desenho somente aconteceu após ele descobrir que o personagem é LGBT.

A revelação aconteceu durante a sua participação no podcast Quem Pode, Pod, publicado na última terça-feira (07).

No momento em que presenteou as apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank com o Bob Esponja de pelúcia, o artista detalhou a sua relação com o ‘calça quadrada’.

“Bob Esponja sempre foi importante pra mim, porque eu sempre assisti para esquecer das coisas. É muito leve, eu gosto muito de coisas assim que são inocentes, do bem”, começou ele, exibindo a tattoo no tornozelo esquerdo.

“Eu só tatuei ele quando veio essa notícia que ele era LGBT. Tem essa ‘fic’, aí eu acreditei e fui fundo. E acho que o criador confirmou”, afirmou o DJ, que assumiu sua bissexualidade no Lollapalooza deste ano.

Bob Esponja passou a ser compreendido como um personagem LGBTQ+ após o perfil oficial do canal americano Nickelodeon publicar, passou a ser compreendida em junho de 2020, imagens em comemoração ao mês do Orgulho LGBTQ+ no Twitter.

Confira a entrevista de Pedro Sampaio no podcast Quem Pode, Pod (1:11:50):

