Pedro Sampaio revela apelido carinhoso que deu ao namorado

Da Redação 23/09/2024 - 8:55

Pedro Sampaio falou abertamente sobre a sua relação com Henrique Meinke. O DJ revelou detalhes do início do romance dos dois e qual o apelido carinhoso deu ao namorado.

“Ele parecia um Golden [Retriever]. Tinha um cabelão grande, um sorriso muito bonito, é muito leve, muito divertido. Eu sinto muita pureza nele, e acho que um cachorro Golden é muito parecido com isso”, declarou em entrevista a Quem.

“Isso me encantou muito nele. Eu lembro que isso virou um apelido ali no primeiro momento, e ele tatuou na mão: Golden”, completou.

O casal, que se conheceu pela internet, começou a construir a relação em uma noite, na piscina da casa do artista, data marcada pela primeira vez em que conversaram pessoalmente.

“Eu fico puto, porque não é nenhuma história incrível. Antigamente a gente tinha histórias incríveis, em que o cara chegava a cavalo ou que o outro conheceu [o amor da vida] na cachoeira. A gente foi pelo direct do Instagram”, explicou.

A paixão entre os dois nasceu de forma natural: “Ele veio para cá, dormiu aqui, e ficou. Uma pessoa muito agradável, a paixão começou a acontecer e virou amor”, relembrou.

Ao ser questionado sobre o momento em que percebeu que estava apaixonado, Sampaio refletiu: “Eu não lembro exatamente o momento, mas eu só sei que a coisa foi acontecendo. Foi bem leve, foi tranquilo, os dias foram se passando.”

“Sou uma pessoa muito apaixonada, e o Henrique tem um coração muito bonito também. Percebi isso num olhar. Eu tenho muito isso de sentir a energia da pessoa, de conversar, olhar no olho dela e ver as intenções”, revelou.