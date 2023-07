Pedro Sampaio relata assalto e mostra janela de carro após tiro no RJ

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 15:40 Compartilhe

O DJ Pedro Sampaio publicou uma foto em seu Instagram mostrando a janela de seu carro após relatar ter sofrido uma tentativa de assalto à mão armada no Rio de Janeiro no começo da madrugada deste sábado, 29.

“O carro em que estávamos era blindado e ninguém ficou ferido. Agradeço muito às mensagens de carinho. Desejo mais paz e segurança para todos nós”, explicou posteriormente em outro story.

Pedro Sampaio é DJ e produtor musical, e já chegou a se apresentar em festivais importantes como o Lollapalooza Brasil. “Sempre gostei de vários estilos diferentes de som e sempre entendi que, sendo DJ, eu poderia misturar ritmos sem necessariamente aprender a tocá-los”, afirmou em entrevista ao Estadão.

O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro a respeito do fato, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.

