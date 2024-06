Pedro Sampaio e namorado trocam declarações de amor no Dia dos Namorados

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/06/2024 - 8:06 Para compartilhar:

O DJ e cantor Pedro Sampaio tem o costume de ser mais discreto em relação à sua vida amorosa. Porém, nesta quarta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados, ele fez questão de mostrar todo seu amor pelo amado.

O artista postou uma foto rara ao lado do modelo Henrique Meinke. “Feliz dia”, escreveu Pedro, com um emoji de coração. “Obrigado por tudo, te amo!”, respondeu Henrique.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DJ Pedro Sampaio (@pedrosampaio)

Henrique Meinke também aproveitou a ocasião especial para se declarar. O modelo usou os Stories, do Instagram, para postar uma montagem com quatro fotos românticas do casal, e escreveu um “te amo”, também seguido por um emoji de coração.