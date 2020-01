Pedro Rocha e Michael podem estrear pelo Flamengo diante do Resende

O Flamengo poderá contar com os atacantes Pedro Rocha e Michael na partida contra o Resende, na noite de segunda-feira, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Os dois jogadores tiveram a documentação regularizada nesta sexta-feira e estão prontos para jogar.

Pedro Rocha teve seu nome publicado no boletim de registro da Federação do Estado do Rio há dez dias, mas só nesta sexta chegaram os últimos documentos enviados pelo Spartak Moscou, da Rússia, clube com o qual o atacante tem contrato – ele foi emprestado ao Flamengo até o fim do ano. No caso de Michael, havia pendências com o Goiás, seu ex-clube, também resolvidas nesta sexta.

Antes dos dois atacantes, outros três jogadores contratados neste começo de ano pelo clube rubro-negro já haviam obtido as condições legais de jogo: o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Thiago Maia e o atacante Pedro. Todos eles estão em condições de enfrentar o Resende.

No jogo de segunda-feira, o Flamengo será comandado pela primeira vez em 2020 por Jorge Jesus. E o treinador português já disse que pretende escalar a equipe titular contra o Resende – nas quatro primeiras rodadas, o atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores foi representado por uma equipe formada por garotos das categorias de base.

O técnico ainda não decidiu quais dos novos contratados serão titulares contra o Resende. Quem tem maior chance é Gustavo Henrique, já que a venda do espanhol Pablo Marí para o Arsenal, da Inglaterra, abriu uma vaga no meio da defesa rubro-negra.

AINDA NÃO – O outro zagueiro contratado pelo Flamengo neste começo de ano, Léo Pereira, ex-Athletico-PR, também teve sua documentação regularizada nesta sexta, mas não foi registrado na Federação do Rio a tempo de entrar em campo na quinta rodada do Carioca e, por isso, não poderá jogar contra o Resende.

Em entrevista à FlaTV, o jogador de 24 anos se disse muito ansioso para estrear pelo Flamengo.

“Confesso que desde o momento em que soube que vestiria essa camisa eu fiquei muito nervoso, quase passei mal, foi uma felicidade enorme. Estou ansioso, mas vou me preparar o máximo possível para dar conta do recado.”