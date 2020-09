Pedro Rocha, atacante do Flamengo, sofre lesão e inicia tratamento no CT Atacante entrou na etapa final contra o Fortaleza e se lesionou em poucos minutos

Em exames realizados neste domingo, o atacante Pedro Rocha teve lesão muscular na coxa esquerda constatada. Assim, o camisa 32 vira baixa no Flamengo, que enfrenta o Fluminense na próxima quarta, pelo Brasileirão. Segundo comunicado do clube – que não informa previsão de recuperação -, Pedro Rocha já iniciou tratamento nesta tarde no CT do Ninho do Urubu.

Pedro Rocha se lesionou no segundo tempo do jogo contra o Fortaleza, sábado no Maracanã. O jogador havia sido acionado por Domènec Torrent minutos antes, e, como o time já havia feito as cinco substituições, acabou deixando o Flamengo com um jogador a menos. Mesmo assim, o Rubro-Negro chegou à vitória, marcando com Gabriel Barbosa aos 41 minutos da etapa derradeira.

Além de Pedro Rocha, o Flamengo tem dois desfalques certos para o Fla-Flu. Os goleiros Diego Alves e César, ambos com Covid-19, seguem afastados e Gabriel Batista, cria do Ninho de 22 anos, será titular pela terceira partida consecutiva.

E MAIS:

Veja também