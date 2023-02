Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 28/02/2023 - 0:19 Compartilhe

Jogar em São Januário tem sido sinônimo de gols para Pedro Raul. Na vitória do Vasco sobre o Boavista, por 4 a 1, o atacante marcou duas vezes, mesma quantidade de quando estreou no estádio com a camisa vascaína, na goleada sobre o Resende, por 5 a 0. Em entrevista para a “Cazé TV”, o jogador destacou o “match” perfeito com a Colina Histórica.

– Foi um match perfeito. Pude fazer a estreia contra o Resende com dois gols e agora mais dois gols e uma assistência. Foi uma excelente partida de toda a equipe, são três vitórias seguidas. Isso nos dá confiança para chegar mais fortes e motivados no clássico – disse ele à “Cazé TV”.

Pedro Raul chegou ao jogo pressionado pelos gols desperdiçados na goleada sobre o Trem, na última quinta-feira. O atacante perdeu ao menos umas três oportunidades claras e foi criticado pelos torcedores. O jogador tratou a situação com naturalidade.





– Faz parte, o camisa 9 está ali para fazer gol. Eu sei da minha importância para a equipe e da importância dos meus gols, a cobrança é justa. Minha cobrança pessoal também é muito grande, estou tendo uma participação boa nos gols da equipe, mas dá para melhorar. Estou trabalhando para isso.

No domingo, o Vasco terá o clássico com o Flamengo, no Maracanã. Pedro Raul marcou na vitória sobre o Botafogo e espera repetir a dose contra o Rubro-Negro.

– É um jogo à parte, clássico é outro tipo de jogo. A gente vai preparar bem essa semana, descansar, recuperar e ver o que o professor Maurício tem para passar. Sei que fazer gol em clássico te deixa marcado, então com certeza vou procurar fazer um gol no domingo – finalizou.

Contando com os dois amistosos nos Estados Unidos, Pedro Raul soma 10 jogos pelo Vasco, com seis gols marcados e duas assistências. Na goleada sobre o Boavista, o atacante fez lindo pivô para o gol de Alex Teixeira, mas o jogador marcou no rebote do goleiro, tirando assim o passe decisivo para as estatísticas.

