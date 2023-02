Pedro Raul marca dois e Vasco derrota Boavista antes de clássico com o Flamengo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/02/2023 - 21:46 Compartilhe

O Vasco emplacou mais uma vitória na Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca. Na noite desta segunda-feira, recebeu o Boavista em São Januário, no Rio, e goleou por 4 a 1, no fechamento da nona e antepenúltima rodada, que antecede o clássico com o Flamengo.

Pedro Raul e Alex Teixeira fizeram 2 a 0 no primeiro tempo. Di Maria descontou na etapa final, mas Puma Rodríguez e novamente Pedro Raul garantiram a vitória. Pedro Raul chegou a cinco gols no Carioca e a seis na temporada.

Com o resultado, o Vasco chegou a 17 pontos, em terceiro lugar, atrás de Flamengo, com 23, e Fluminense, com 19. O Volta Redonda, com 16, completa o G-4. O Boavista segue como único time que ainda não venceu e, com dois pontos, está em 12º, única posição que amarga o rebaixamento. O 11º é o Resende, que tem quatro pontos.

Apesar de duas chegadas perigosas do Boavista logo nos primeiros minutos, com cabeçada por cima de Kevem e gol anulado de Marquinhos por impedimento, o Vasco dominou amplamente o primeiro tempo.





Referência no ataque, Pedro Raul tentou completar cruzamento de voleio, mas a bola bateu no chão e saiu por cima do gol. Mas aos nove minutos, ele marcou. Após marcação pressão, que vem se tornando comum no time vascaíno, Alex Teixeira recuperou a bola na esquerda e tocou para Pedro Raul. Na entrada da área, o atacante chutou rasteiro no canto oposto para abrir o placar.

O Vasco continuou jogando bem e teve chances com Alex Teixeira, de cabeça, e três chutes perigosos de Gabriel Pec. Além das finalizações, ele também deu lindo passe para Puma Rodríguez finalizar cruzado, mas a bola explodiu na trave.

Até que aos 42 minutos, o placar foi finalmente ampliado. Alex Teixeira recebeu perto da área, tocou rápido para Pedro Raul, que fez bom pivô e devolveu. Já dentro da área, Alex finalizou por baixo do goleiro, que defendeu. A bola ficou viva no alto e o atacante conseguiu completar de cabeça.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco teve boa chance em novo chute de Gabriel Pec, que quase acertou o ângulo. O Boavista respondeu com Di Maria, que entrou no intervalo. Ele completou cruzamento de primeira e exigiu boa defesa de Léo Jardim.

Aos 13 minutos, o Boavista conseguiu diminuir. Jair errou passe no meio-campo e Ryan Guilherme disparou em velocidade e chutou cruzado. Léo Jardim espalmou nos pés de Di Maria, que só completou para o gol.

A vantagem, porém, voltou a ser de dois gols aos 21 minutos. Após escanteio na esquerda, a bola sobrou na segunda trave e Puma Rodríguez apareceu para chutar por baixo do goleiro. O uruguaio foi mais um reforço a marcar o primeiro gol com a camisa vascaína.





Aos 27, Pedro Raul ficou com sobra na entrada da área e, mesmo não finalizando bem, marcou o segundo dele na partida e fez 4 a 1. Novamente tranquilo na partida, o Vasco administrou bem o fim da partida para confirmar a vitória.

O próximo compromisso do Vasco é o tão aguardado ‘Clássico dos Milhões’, diante do Flamengo, no Maracanã, às 18h10 do domingo. Depois, encerra a Taça Guanabara diante do Bangu, em São Januário.

O Boavista volta a campo no sábado, às 18h, quando recebe o Nova Iguaçu, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ). O último jogo será contra o Volta Redonda, também em casa.

FICHA TÉCNICA

VASCO 4 X 1 BOAVISTA

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton (Paulo Victor); Rodrigo, Jair (Barros) e Alex Teixeira (Nenê); Erick Marcus (Eguinaldo), Pedro Raul e Gabriel Pec (Rayan). Técnico: Maurício Barbieri.

BOAVISTA – Fernando; Gustavo (Wandinho), Diogo Rangel, Kevem e Plínio; Lucas Lucena, Ryan Guilherme (Danilo) e Caio Felipe; Marquinhos, Pablo (Di Maria) e Éder Lima (Berê). Técnico: Leandrão.

GOLS – Pedro Raul, aos nove, e Alex Teixeira, aos 42 minutos do primeiro tempo. Di Maria, aos 13, Puma Rodríguez, aos 21, e Pedro Raul, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Alexandre Vargas Tavares de Jesus.

CARTÕES AMARELOS – Puma Rodríguez e Miranda (Vasco). Caio Felipe e Éder Lima (Boavista).

RENDA – R$ 671.271,00.

PÚBLICO – 16.843 pagantes (17.537 presentes).

LOCAL – Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

