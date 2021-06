Pedro Pinto é campeão nas duplas em Tarija Tosetto é vice em El Salvador

Atleta da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, de Itajaí (SC), Pedro Pinto foi campeão nesta sexta-feira na chave de duplas do torneio internacional de Tarija, na Bolívia, com pontos no ranking mundial juvenil.

Pedro, de 16 anos, conquistou o troféu ao lado do também brasileiro Henrique de Brito por 2 sets a 1 com parciais de 6/4 4/6 11/9. Esta é sua primeira conquista internacional.

Campeão na semana passada em simples, Victor Tosetto teve outro ótimo resultado esta semana ao ser vice-campeão de duplas no torneio internacional de Santa Tecla, em El Salvador, com pontos no ranking mundial juvenil, ele atuou ao lado do guatemalteco Kaeri Mariona.

Tosetto, que saltou ao 648º lugar do ranking com o troféu na semana passada, segue para a Cidade da Guatemala para mais um evento internacional com pontos no ranking da ITF.

