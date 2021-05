Pedro Oliveira tem média alta de participação em gols no futebol português Meia que está emprestado pelo São Paulo ao Louletano vem se destacando e é fundamental no esquema da equipe

Com o vínculo com o São Paulo se encerrando no dia 30 de junho, o meio campista Pedro Oliveira já está livre para assinar pré-contrato com qualquer equipe. Atleta do Tricolor desde 2012, Pedro fez toda a base em Cotia, onde, entre outros títulos, foi bicampeão da Copa RS Ipiranga 2016 e 2017, campeão da Copa do Brasil sub-23 2018 e do Brasileiro de Aspirantes 2018.

Apesar de ter feito toda a base no São Paulo, o jovem atleta de 22 anos foi emprestado ao Louletano, de Portugal, para fazer a transição da base ao profissional e desde em então tem se destacado no território europeu. Atuando fora do país desde 2019, Pedro já disputou 39 jogos com a camisa do Loulé, tendo marcado nove gols e distribuído oito assistências. Além dos ótimos números, Pedro também evoluiu taticamente, no Velho Continente chegou como ponta e foi recuado para o meio campo, atuando hoje como meia mais centralizado ou até mesmo como um segundo volante.

– A adaptação aqui até que foi tranquila, fui muito bem recebido e no clube também já tinham alguns brasileiros. Dentro de campo o que mais notei de diferente foi a velocidade e a parte física do jogo, mas hoje já me sinto 100% adaptado, tanto no profissional, quanto ao futebol europeu – disse o meia.

Na última rodada do Campeonato de Portugal, o brasileiro marcou o único tento do seu time na derrota por 2 a 1 para o Sporting B. Apesar do revés, o Louletano ainda está na briga pelo acesso, com seis pontos, a equipe está um atrás do próprio Sporting e do Oriental Dragon, adversário da próxima rodada.

– Infelizmente não conseguimos a vitória, mas ainda temos totais condições de nos classificar. O próximo jogo é um confronto direto que vamos encarar como uma final, temos que entrar focados e não podemos cometer nenhum erro durante os 90 minutos – analisou Pedro.

O confronto entre Louletano e Oriental Dragon acontece neste sábado (22), às 13h, horário de Brasília, no Estádio Algarve.

