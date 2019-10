Pedro Novaes revela negociação de sua banda com o Rock in Rio e comenta fama de mulherengo

Pedro Novaes, filho dos atores Letícia Spiller e Marcelo Novaes, esteve curtindo a noite desta quinta-feira (3), no Rock in Rio. Em entrevista à esta coluna, o protagonista de ‘Malhação – Toda Forma de Amar’ revelou que em 2021 pode voltar ao Rock in Rio como uma das atrações do festival com sua banda Fuze, na qual ele é o baterista.

“Estamos negociando pro próximo ano. Já existe essa conversa e estamos trabalhando todas as energias pra que fê certo. Ainda não tenho ideia de qual palco seria, vai depender da negociação” disse o ator.

Ao ser questionado sobre sua fama de mulherengo nos bastidores da trama, Pedro desconversou: “não sei de nada, só sei que a vida é muito boa e que eu gosto de aproveitar a vida.”

Fã assumido da principal atração da noite, Red Hot Chili Peppers, Pedro já foi ao evento na intenção de assistir ao show do gramado. “Eu tô só no gramado. Vim pra assistir ao show lá da frente de perto”, disse.