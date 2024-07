Pedro Lupion: Queremos Plano Safra plausível e que atenda a demanda necessária do setor

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2024 - 20:44 Para compartilhar:

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), afirmou que o setor espera um Plano Safra “plausível”. “Se aumentar volume, se vier equalização maior, se conseguir diminuir juros vamos aplaudir, mas não vamos aceitar que venha sem seguro ou que exista juros positivos. Queremos um Plano Safra plausível e que seja o necessário para atender o setor”, disse Lupion a jornalistas após a reunião semanal da bancada.

Lupion sinalizou uma trégua em relação às críticas às políticas agrícolas do governo. “Essa frente parlamentar não está aqui só para fazer críticas. Quando for correto, vamos aplaudir”, disse. “Temos conversado bastante (com o Ministério). Estávamos em missão oficial nos Estados Unidos na última semana e fizemos reunião online com o ministro (da Agricultura, Carlos Fávaro) para falar de números. Temos dado demonstrações de boa vontade do lado de cá e eles do lado de lá. Vamos ver se conseguimos chegar a um denominador de um Plano Safra que atenda ao setor”, acrescentou.

Questionado sobre como avalia os números já apresentados por Fávaro quanto ao Plano Safra, Lupion afirmou que a FPA ainda não tem um posicionamento claro sobre a política de crédito e que irá aguardar o anúncio oficial, amanhã, para ver os detalhes. “Até agora não vimos seguro. Não sabemos quais serão os juros e valores de cada uma das linhas. Não sabemos também qual será o montante final”, afirmou. “Para equalização, pedimos R$ 21 bilhões e deve vir algo em torno de R$ 16,7 bilhões. Para recursos, falamos em R$ 530 bilhões a R$ 560 bilhões e, se colocarem CPR na conta, deve vir algo em torno disso, mas CPR é mercado”, apontou.

O Plano Safra 2024/25, para o período vigente desde ontem, será anunciado amanhã em cerimônias no Palácio do Planalto, às 11h para agricultura familiar e às 15h para agricultura empresarial. O Plano Safra 2024/25 terá R$ 475,56 bilhões em recursos disponíveis para financiamentos de pequenos, médios e grandes produtores. O valor é recorde e 9,7% maior que o ofertado na safra anterior, segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, antecipou em entrevista exclusiva ao Broadcast Agro. Do montante, R$ 400,585 bilhões serão destinados para a agricultura empresarial e R$ 74,98 bilhões para a agricultura familiar.

Quanto ao seguro rural, Lupion afirmou que é uma decisão do governo ampliar a suplementação do orçamento à subvenção ao seguro rural e anunciar juntamente com a política de crédito rural. “Se ficar de fora, vamos criticar de maneira contundente. Com o corte na faixa do Proagro, cerca de 40% dos produtores ficarão somente com PSR como opção e Estados que não acionavam seguro agora estão acionando. Pelo que vimos, ainda não há números para seguro”, acrescentou.